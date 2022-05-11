ФГВФЛ возобновит продажу ликвидируемых банков

Согласно сообщению, в ближайшее время о первых лотах появится в системе "Prozorro.Продажи".
Указывается, что первыми лотами станет недвижимость банков Земельный капитал и Сити Банк.
"Мы ожидаем, что первый аукцион будет проходить в системе "Prozorro.Продажи" уже в начале июня", - процитировала пресс-служба директора департамента консолидированных продаж активов Фонда Александра Кульчицкого.
Кроме того, сегодня продолжается продажа активов подготовки МР Банка и Проминвестбанк, напомнил Фонд.
Как сообщалось, с начала военной агрессии Фонд приостановил продажу активов банков в процессе ликвидации из-за нехватки спроса и закрытия доступа к реестрам.