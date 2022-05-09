Долг банков НБУ по рефинансу с начала войны до конца апреля вырос всего на 0,5 млрд грн - НБУ

Общая задолженность банков по кредитам рефинансирования на конец апреля была всего на 0,5 млрд грн больше, чем довоенный уровень, сообщил Национальный банк Украины в макроэкономическом обзоре.

"Пиковый прирост рефинансирования банков достиг 8-9 марта - 41,5 млрд грн с начала войны, а в дальнейшем снижался", - констатировал регулятор.

Он отметил, что гибкая адаптация операционного дизайна монетарной политики и внедрение антикризисных мер (в том числе бланкового рефинансирования) позволили смягчить шок в начале войны для банков, защитить интересы их клиентов, а также поддержать бесперебойность расчетов.

Согласно представленному Нацбанком графику, общая задолженность по рефинансированию на конец апреля составляла около 120 млрд грн, в том числе долгосрочная, существовавшая еще до войны - около 87 млрд грн.

Всего с начала войны Нацбанк предоставил поддержку ликвидности сроком на год на общую сумму чуть более 72 млрд грн, в том числе бланкового - 42 млрд грн. В то же время, по данным НБУ, большинство бланковых кредитов было досрочно погашено, и задолженность по ним сократилась до менее чем 8 млрд грн.

Регулятор пока не обнародовал детальные данные за первую неделю мая. Согласно предварительным, спрос на рефинансирование на минувшей неделе несколько вырос: 5 мая кредитов овернайт было предоставлено на 708 млн грн, а 6 мая, в день тендера на годичное рефинансирование НБУ выделил банкам еще 1,533 млрд грн по сравнению со 170 млн грн неделю назад.

В то же время объемы покупки депозитных сертификатов, снизившиеся в конце апреля до 168 млрд грн, к концу прошлой недели снова вернулись на уровень, близкий к рекордному - 183,38 млрд грн.