Финансовые новости
- |
- 06.05.22
- |
- 14:48
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
НБУ утвердил план действий для оказавшихся во временной оккупации банков
12:48 06.05.2022 |
Национальный банк подготовил специальный порядок действий для банков, оказавшихся на временно оккупированной Россией территории Украины.
Об этом идет речь в постановлении на сайте регулятора.
Так, согласно постановлению, банки самостоятельно принимают решение о временном прекращении работы на таких территориях с учетом приоритетности безопасности жизни и здоровья работников и клиентов банка.
Также они могут минимизировать запасы наличных путем загрузки банкоматов и выдачу наличных из кассы клиентам.
При технической возможности банкам рекомендуют обеспечить прием торговцами безналичных платежей, предусмотреть возможность получения гражданами готики на кассах через безналичную оплату, а также продолжать и дальше обслуживать своих клиентов дистанционно.
Отмечается, что украинские банки осуществляют безналичные платежи до "наступления обстоятельств, исключающих их проведение".
После деоккупации банки как можно скорее возобновят работу отделений, обеспечивают проведение безналичных платежей и пополнение банкоматов.
Как сообщалось в статье ЭП, даже если россияне захватят местные банковские учреждения, то средства украинцев на банковских счетах ничего не угрожают. Дело в том, что ведение всех счетов и проведение операций с ними происходит централизованно, то есть из головного офиса учреждения.
В Национальном банке отмечали, что все гривневые средства украинцы с временно оккупированных территорий смогут потратить после их увольнения.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Суд в Испании отпустил Шария под подписку о невыезде, ждут запроса на экстрадицию
|Путин, операция и Патрушев. Каких плохих и хороших новостей ждать Украине
|Агенты неонацистского сговора: Как путин и лавров тянут за собой в могилу всех россиян
|Россия проигрывает Балтику: что изменит вступление в НАТО Финляндии и Швеции
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Индекс доллара растет пятую неделю подряд
|Фондовые биржи АТР 6 мая закрылись в основном сильным снижением
|НБУ утвердил план действий для оказавшихся во временной оккупации банков
|Минфин ищет компромисса с НБУ по привлечению избыточной ликвидности банков
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 06.05.22
|Остаток средств на корсчетах банков 06.05.22
Это интересно
|Самый дешевый электрокар Mercedes-Benz получил «дальнобойную» версию
|Искусственный интеллект придумал фермент для расщепления пластика за 24 часа
|На улицы Китая вышли беспилотные грузовики-дезинфекторы
|В европейских офисах Suzuki прошли обыски
|В рейтинге самых популярных автомобилей Европы лидирует электрокар
|Власти США выделили $3,1 млрд на субсидирование отечественного производства тяговых батарей
|Япония и США надеются прийти к освоению 2-нм техпроцесса без Тайваня