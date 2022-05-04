RBI рассматривает возможность продажи российского банка, получил несколько предложений о заинтересованности

Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) рассматривает возможность продажи российского подразделения как одну из опций, заявил CEO RBI Йоханн Штробль.

"Мы изучаем все опции, одна из них - продажа, но мы можем и другие рассмотреть. Например, снижение нашей доли ниже контрольной для деконсолидации российского подразделения из группы при сохранении финансового интереса", - сообщил Штробль в ходе телефонной конференции в среду. Также не исключается выделение российского бизнеса в отдельную специальную структуру.

"Мы все еще видим ценность в нашей российской франшизе. Вопрос в том, как лучше эту ценность донести до наших акционеров", - добавил он.

Глава RBI подчеркнул, что группа продолжает изучать все возможные варианты действий в отношении бизнеса в России, еще не приняла никаких решений.

Российский Райффайзенбанк обладает достаточным капиталом и ликвидностью, отметил Штробль.

RBI 17 марта 2022 года заявила, что рассмотрит все возможные варианты действий в отношении российского Райффайзенбанка, включая тщательно продуманный выход из России.

"После заявления в марте мы получили необязывающие предложения о заинтересованности", - сказал Штробль. Он отметил, что в текущих условиях не может предоставить больше информации по этому поводу.

Группу RBI в России представляют Райффайзенбанк, а также лизинговая, страховая и управляющая компании.

Райффайзенбанк по итогам 2021 года занял 10-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".