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Китай провел экстренное совещание с банкирами по защите от возможных санкций США – FT
10:58 02.05.2022 |
Китайские регуляторы провели экстренное совещание с местными и иностранными банками по защите зарубежных активов страны от западных санкций - аналогичных введенным против РФ за его вторжение в Украину.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Китайские чиновники обеспокоены тем, что такие же меры могут быть предприняты против Пекина в случае регионального военного конфликта или другого кризиса.
"Администрация Си Цзиньпина поддерживала Владимира Путина на протяжении всего кризиса, но китайские банки и компании остаются осторожными в отношении любых операций с российскими структурами, которые могут повлечь за собой санкции США", - напоминает газета.
По данным FT, во внутреннем совещании, состоявшемся 22 апреля, приняли участие представители Центробанка Китая и министерства финансов, а также руководители десятков местных и международных кредиторов, таких как HSBC.
Совещание началось со слов представителей Минфина о том, что Пекин встревожен способностью США и их союзников по замораживанию долларовых активов ЦБ РФ.
"Официальные лица и присутствующие не упомянули конкретные сценарии, но одной из возможных причин таких санкций считается китайское вторжение на Тайвань, который Китай считает своей территорией и угрожает вторжением", - пишет FT.
"Если Китай нападет на Тайвань, разъединение китайской и западной экономик будет гораздо серьезнее, чем [разъединение с] Россией, потому что экономический след Китая затрагивает каждую часть мира", - сказал один из собеседников газеты, проинформированных о встрече.
Управляющий директор Orient Capital Research в Гонконге Эндрю Коллиер заявил, что китайское правительство право, что обеспокоено, "поскольку у него очень мало альтернатив, а последствия [финансовых санкций США] катастрофические".
По данным газеты, на встрече официальные лица поинтересовались у присутствующих банкиров, что можно сделать для защиты зарубежных активов страны, особенно валютных резервов в размере 3,2 трлн долларов.
FT добавляет, что "огромные активы Китая", номинированные в долларах, варьируются от казначейских облигаций США более чем на 1 трлн долларов до офисных зданий в Нью-Йорке. Так, государственная страховая группа Dajia владеет гостиницей Waldorf Astoria в Нью-Йорке.
"Никто на месте не мог придумать хорошее решение проблемы.
Банковская система Китая не готова к замораживанию своих долларовых активов или исключению из системы обмена сообщениями Swift, как это сделали против РФ", - говорит источник газеты.
HSBC не ответила на запрос о комментарии.
Некоторые банкиры предположили, что Центробанк мог потребовать от экспортеров обменять все свои валютные доходы на юани. Экспортерам сейчас разрешается хранить часть валютной выручки для использования в будущем.
Остальные предложили "значительное" сокращение квоты для китайских граждан (в размере 50 тысяч долларов) на ежегодную покупку валюты для заграничных поездок, обучения и других покупок.
При этом некоторые находившиеся на встрече банкиры сомневаются, что Вашингтон позволит себе разорвать экономические связи с Китаем, учитывая его статус второй по объемам экономики в мире, огромные запасы долларовых активов и тесные торговые отношения с США.
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