Китай провел экстренное совещание с банкирами по защите от возможных санкций США – FT

Китайские регуляторы провели экстренное совещание с местными и иностранными банками по защите зарубежных активов страны от западных санкций - аналогичных введенным против РФ за его вторжение в Украину.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Китайские чиновники обеспокоены тем, что такие же меры могут быть предприняты против Пекина в случае регионального военного конфликта или другого кризиса.

"Администрация Си Цзиньпина поддерживала Владимира Путина на протяжении всего кризиса, но китайские банки и компании остаются осторожными в отношении любых операций с российскими структурами, которые могут повлечь за собой санкции США", - напоминает газета.

По данным FT, во внутреннем совещании, состоявшемся 22 апреля, приняли участие представители Центробанка Китая и министерства финансов, а также руководители десятков местных и международных кредиторов, таких как HSBC.

Совещание началось со слов представителей Минфина о том, что Пекин встревожен способностью США и их союзников по замораживанию долларовых активов ЦБ РФ.

"Официальные лица и присутствующие не упомянули конкретные сценарии, но одной из возможных причин таких санкций считается китайское вторжение на Тайвань, который Китай считает своей территорией и угрожает вторжением", - пишет FT.

"Если Китай нападет на Тайвань, разъединение китайской и западной экономик будет гораздо серьезнее, чем [разъединение с] Россией, потому что экономический след Китая затрагивает каждую часть мира", - сказал один из собеседников газеты, проинформированных о встрече.

Управляющий директор Orient Capital Research в Гонконге Эндрю Коллиер заявил, что китайское правительство право, что обеспокоено, "поскольку у него очень мало альтернатив, а последствия [финансовых санкций США] катастрофические".

По данным газеты, на встрече официальные лица поинтересовались у присутствующих банкиров, что можно сделать для защиты зарубежных активов страны, особенно валютных резервов в размере 3,2 трлн долларов.

FT добавляет, что "огромные активы Китая", номинированные в долларах, варьируются от казначейских облигаций США более чем на 1 трлн долларов до офисных зданий в Нью-Йорке. Так, государственная страховая группа Dajia владеет гостиницей Waldorf Astoria в Нью-Йорке.

"Никто на месте не мог придумать хорошее решение проблемы.

Банковская система Китая не готова к замораживанию своих долларовых активов или исключению из системы обмена сообщениями Swift, как это сделали против РФ", - говорит источник газеты.

HSBC не ответила на запрос о комментарии.

Некоторые банкиры предположили, что Центробанк мог потребовать от экспортеров обменять все свои валютные доходы на юани. Экспортерам сейчас разрешается хранить часть валютной выручки для использования в будущем.

Остальные предложили "значительное" сокращение квоты для китайских граждан (в размере 50 тысяч долларов) на ежегодную покупку валюты для заграничных поездок, обучения и других покупок.

При этом некоторые находившиеся на встрече банкиры сомневаются, что Вашингтон позволит себе разорвать экономические связи с Китаем, учитывая его статус второй по объемам экономики в мире, огромные запасы долларовых активов и тесные торговые отношения с США.