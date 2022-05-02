Финансовые новости
- |
- 02.05.22
- |
- 21:49
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Против Credit Suisse в США подали иск из-за связей банка с российскими олигархами
10:54 02.05.2022 |
Группа физических и юридических лиц подала коллективный иск против Credit Suisse. Они утверждают, что швейцарский банк ввел инвесторов в заблуждение относительно деловых операций, связанных с российскими олигархами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Иск, поданный в окружной суд Нью-Йорка, подан от имени физических и юридических лиц, которые приобрели ценные бумаги Credit Suisse в период с 19 марта 2021 года по 25 марта 2022 года говорится в заявлении юридической фирмы Pomerantz LLP.
"В жалобе утверждается, что на протяжении всего периода рассмотрения дела ответчики делали существенно ложные и вводящие в заблуждение заявления о бизнесе, операциях и политике компании", - говорится в заявлении Pomerantz LLP.
Юридическая фирма заявила о недостатках раскрытия информации о сделке секьюритизации. В своем заявлении она процитировала статью Financial Times за февраль, в которой газета сообщила, что Credit Suisse секьюритизировал портфель кредитов, связанных с яхтами и частными самолетами своих самых богатых клиентов, необычным использованием деривативов для снижения рисков, связанных с кредитованием сверхбогатых олигархов и предпринимателей.
В иске также упоминается мартовский запрос американских законодателей к Credit Suisse о передаче документов, связанных с финансированием яхт и частных самолетов, принадлежащих потенциально попавшим под санкции лицам.
Credit Suisse прекратил вести новый бизнес в России после вторжения в Украину 24 февраля, говорится во внутреннем документе швейцарского банка от 28 марта.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Россия проигрывает Балтику: что изменит вступление в НАТО Финляндии и Швеции
ТОП-НОВОСТИ
|В «Prozorro.Продаже» объявили земельных аукционов на 1,44 миллиарда
|Ленд-лиз и $33 млрд для Украины. Чем ответит Москва
|США не видят угрозы применения Россией ядерного оружия, несмотря на риторику Кремля
|Конгресс США окончательно одобрил закон о ленд-лизе для Украины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 29.03.22
|Несмотря на прилагаемые усилия, криптоиндустрия вряд ли станет зелёной — проблема в децентрализации
|Миллиардер, экономист и профессиональный инвестор Чарли Мангер предсказал крах биткойна
|Еврооблигации Украины за неделю подешевели в среднем еще на 3%
|Курс доллара 2 мая перешел к росту к евро в ожидании решений ФРС США
|Фондовые биржи АТР 2 мая закрылись снижением вслед за рынками США
Это интересно
|Пользователи Google Play Store смогут узнавать, какие данные собирают приложения и зачем
|Dell представила модули CAMM, которые могут стать новым отраслевым стандартом
|Илон Маск считает, что в Twitter нужно внедрить сквозное шифрование
|Капитализация Tesla упала на $126 млрд из-за опасений по поводу финансирования сделки с Twitter
|DJI приостанавливает деятельность в Украине и России
|Китай запустил в космос ракету с воздушного шара
|Миллиард устройств Интернета вещей был атакован злоумышленниками в прошлом году