Чистый убыток банков в марте составил 10,07 млрд грн - НБУ

Чистый убыток украинских банков в январе-марте 2022 года составил 160 млн грн за счет чистого убытка в марте в размере 10,07 млрд грн, тогда как в январе-марте 2021 года прибыль составила 9,91 млрд грн, сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) в пятницу.

Согласно сообщению, такой результат связан с тем, что с началом полномасштабного вторжения России в Украину банки ввели кредитные каникулы и снизили комиссии за использование своих услуг, что негативно отразилось на их процентных и комиссионных доходах. В частности, темпы роста чистого процентного дохода в марте замедлились до 17% г/г, тогда как за январь-февраль этот показатель вырос на 35% г/г, а чистый комиссионный доход сократился на 13% г/г за первый квартал из-за падения в марте на 58% г/г.

В то же время чистая операционная прибыль банков до отчислений в резервы по итогам первого квартала составила 22,23 млрд грн, что в 1,6 раза выше показателя в первом квартале 2021 года (13,69 млрд грн).

По данным НБУ, отрицательный финансовый результат банков за январь-март 2021 года определили значительные объемы сформированных резервов под ожидаемые убытки из-за последствий войны, в частности то, что банки за квартал сформировали резервы на 21,57 млрд грн, в том числе в марте – на 15,86 млрд грн.

Как отмечается в пресс-релизе, общее снижение бизнес-активности и падение спроса на кредиты и банковские услуги и в дальнейшем будут негативно влиять на прибыльность банков. Ожидаются потери от кредитного риска, учитывая постепенное влияние экономического кризиса на деятельность заемщиков, поэтому оценить влияние войны на капитал банков можно будет только по истечении времени.

"Национальному банку очень важно видеть реальное положение дел в банковской системе. Поэтому, какими бы ни были убытки после войны, мы призываем банки не скрывать их путем "украшения" отчетности. Без этого нам сложно будет внедрить эффективный план оздоровления банковской системы после победы", - процитировала пресс-служба замглавы правления Нацбанка Ярослава Матузку.

По состоянию на 1 апреля 2022 года из 69 платежеспособных украинских банков 44 были прибыльными и получили чистую прибыль в размере 5,85 млрд грн, 25 были убыточными с убытком 6,01 млрд грн.