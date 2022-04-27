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НБУ разрешил банкам не выдавать чеки при безналичных расчетах через pos-терминалы
10:01 27.04.2022 |
Национальный банк разрешил банкам не выдавать чеки при безналичных расчетах через pos-терминалы.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
"Друзья, к сожалению, в условиях войны логистические связи нарушились, поэтому сейчас банкам сложно обеспечить наличие терминальной бумаги для печати чеков POS-терминалами. Но это не помешало безналичным расчетам. Потому что Национальный банк предусмотрел, что банки могут не выдавать пользователям платежные карты чеки при осуществлении безналичных расчетов через pos-терминал", - говорится в нем.
В то же время, чтобы защитить права пользователей платежных карт Национальный банк обязал банки урегулировать спорные вопросы, касающиеся использования платежных карт независимо от наличия у пользователя чека pos-терминала.
То есть даже без такого чека клиенты могут по-прежнему получить средства в случае возврата товара и обратиться в банк-эмитент карты для обжалования совершенных операций.
Как сообщали Українські Новини, в Национальном банке заявляют, что ограничения на безналичные расчеты отсутствуют, а системы электронных платежей Национального банка (СЭП) работает без перебоев.
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