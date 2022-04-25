Нацбанк впервые пригласили на заседание Европейского центробанка

Главу Национального банка впервые в истории пригласили на заседание Общего Совета Европейского центробанка, в НБУ надеются участвовать в них регулярно.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ по итогам весеннего Собрания МВФ и Всемирного банка.

Главу НБУ Кирилла Шевченко пригласили на ad-hoc заседание Общего Совета ЕЦБ, в который входят президент ЕЦБ, вице-президент ЕЦБ и главы национальных центральных банков 27 государств-членов Евросоюза.

Украинский регулятор подчеркнул, что это важный шаг для сближения Украины с ЕС, поскольку позволит приобщаться к диалогу с ЕЦБ и другими центральными банками ЕС, представлять позицию НБУ и интересы Украины, а также быть более вовлеченными в обсуждения на уровне Европейской системы центральных банков.

Заседания проходят один раз в квартал. Ближайшее ad-hoc заседание Совета ЕЦБ с участием НБУ состоится в начале мая, и в регуляторе надеются, что примут участие в таких заседаниях на регулярной основе с учетом курса Украины на вступление в ЕС.

Нацбанк подчеркивает, что это позволит еще больше интегрироваться в европейское сообщество центробанков и достичь целей Соглашения об ассоциации. Прежде всего, в части регуляторного приближения банковской системы Украины к нормам и стандартам ЕС для дальнейшего вхождения экономики Украины в общий рынок ЕС.