Финансовые новости
- |
- 25.04.22
- |
- 13:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Нацбанк впервые пригласили на заседание Европейского центробанка
09:48 25.04.2022 |
Главу Национального банка впервые в истории пригласили на заседание Общего Совета Европейского центробанка, в НБУ надеются участвовать в них регулярно.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ по итогам весеннего Собрания МВФ и Всемирного банка.
Главу НБУ Кирилла Шевченко пригласили на ad-hoc заседание Общего Совета ЕЦБ, в который входят президент ЕЦБ, вице-президент ЕЦБ и главы национальных центральных банков 27 государств-членов Евросоюза.
Украинский регулятор подчеркнул, что это важный шаг для сближения Украины с ЕС, поскольку позволит приобщаться к диалогу с ЕЦБ и другими центральными банками ЕС, представлять позицию НБУ и интересы Украины, а также быть более вовлеченными в обсуждения на уровне Европейской системы центральных банков.
Заседания проходят один раз в квартал. Ближайшее ad-hoc заседание Совета ЕЦБ с участием НБУ состоится в начале мая, и в регуляторе надеются, что примут участие в таких заседаниях на регулярной основе с учетом курса Украины на вступление в ЕС.
Нацбанк подчеркивает, что это позволит еще больше интегрироваться в европейское сообщество центробанков и достичь целей Соглашения об ассоциации. Прежде всего, в части регуляторного приближения банковской системы Украины к нормам и стандартам ЕС для дальнейшего вхождения экономики Украины в общий рынок ЕС.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|США начали поставлять Украине реактивные системы залпового огня - Нуланд
|Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает
|Байден объявил о выделении еще 800 млн долларов на военную помощь Украине
|Рада продлила действие военного положения в Украине до 25 мая
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|ПриватБанк виділяє 2 мільярди гривень на кредитування критично важливих представників мікро та малого бізнесу
В РУБРИКЕ
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 22.04.22
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 25.04.22
|Остаток средств на корсчетах банков 25.04.22
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 22.04.2022
|Нацбанк впервые пригласили на заседание Европейского центробанка
|Доллар укрепляется 25 апреля на перспективах повышения ставки ФРС
Это интересно
|Mercedes-Benz представила флагманский электрический кроссовер EQS SUV
|Евросоюз стал на шаг ближе к унификации зарядных устройств для мобильной электроники
|Индия поможет OneWeb с выводом интернет-спутников на орбиту
|Глава Rivian считает, что электромобильной отрасли нужно в десять раз больше аккумуляторов
|Два мотора и скромный запас хода: представлен электрический кроссовер Lexus RZ
|Цены на подержанное оборудование для производства чипов выросли от двух до пяти раз
|TSMC удалось привлечь $3,5 млрд на строительство предприятия в Аризоне