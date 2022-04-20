Понедельник после Пасхи будет рабочим днем для СЭП и банковской системы – НБУ

Система электронных платежей Национального банка Украины (СЭП НБУ) будет работать в понедельник после Пасхи 25 апреля, сообщила его пресс-служба во вторник.

"В период действия военного положения в Украине выходной день не переносится на следующий после праздничного, если тот попадает на субботу или воскресенье. (...) Праздничный день Пасха, который попадает на воскресенье 24 апреля, не переносится, соответственно, понедельник 25 апреля является рабочим днем, в частности для банковской системы", - указал регулятор.

НБУ уточняет, что межбанковские переводы через СЭП будут осуществляться с 23 по 25 апреля включительно датой банковского дня 25 апреля.

При этом в сообщении отмечается, что несмотря на войну система работает в обычном режиме и без перебоев.