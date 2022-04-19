МВФ оценивает прямые риски иностранных банков в Украине в $11 млрд

Согласно ему, в отношении развязавшей войну России эти риски иностранных банков выше – $120 млрд, 60% из которых в валюте, однако в совокупности они представляются относительно скромными.
"Подавляющее большинство этих рисков принадлежало банкам еврозоны", – уточнил МВФ.
Фонд указал, что для некоторых стран эти риски были экономически значимыми, поскольку отдельные банки играют активную роль в российской банковской системе. "Однако поскольку они работают как дочерние компании, они обычно финансируют себя на местном уровне; в результате внутригрупповые кредиты, как правило, невелики", – добавил МВФ в отчете.