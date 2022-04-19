Фонд гарантирования приостановил продажу активов обанкротившихся банков

До 1 июня 2022 г. Фонд гарантирования вкладов физических лиц приостановил продажу активов выведенных с рынка банков.

Об этом в интервью «Экономической правде» сообщила директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут, передает Укринформ.

«Фонд гарантирования работает в штатном режиме. Все функции выполняются, как бы не считая приема людей. Единственное, что мы приостановили, - это продажа активов. Пока что - до 1 июня 2022 года», - сказала Рекрут.

Это, по ее словам, сделано для того, чтобы оценить спрос на активы.

«Мы хотим увидеть, существует ли спрос на эти активы, поскольку мы должны их продать по самой высокой цене. Учитывая качество оставшихся активов, 1,5 месяца ничего не испортят. Во-вторых, мы знаем, что не работают реестры и полноценно переоформить сделку невозможно. Поэтому мы не видим необходимости делать непонятные хаотические движения, тем более что этого не требует ситуация», - подчеркнула руководитель учреждения.

Работа фонда сосредоточена на сохранении активов и выполнении первичной функции в отношении вкладчиков и кредиторов.

По словам Рекрута, уже скоро вкладчикам обанкротившихся банков будет предоставлена ​​возможность получить гарантированные фондом суммы дистанционно - без посещения отделений банков-агентов. Также вместе с Минцифром ФГВФЛ работает над тем, чтобы предоставить вкладчикам возможность получать гарантированные суммы через приложение «Действие».

Как сообщалось, Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к выплате гарантированного возмещения вкладчикам АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК" ("МР Банк"). Общая гарантированная сумма возмещения составляет почти 1,2 млрд грн. Получить средства можно в отделениях одного из банков-агентов, подключенных к процессинговому центру ФГВФЛ, в частности, Приватбанка, Идея Банка, Правэкс Банка, Кредобанка, Укргазбанка, ПУМБ, Таскомбанка, АБ «Южный», Универсалбанка, Сбербанка.