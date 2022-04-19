Финансовые новости
- |
- 19.04.22
- |
- 09:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Фонд гарантирования приостановил продажу активов обанкротившихся банков
09:23 19.04.2022 |
До 1 июня 2022 г. Фонд гарантирования вкладов физических лиц приостановил продажу активов выведенных с рынка банков.
Об этом в интервью «Экономической правде» сообщила директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут, передает Укринформ.
«Фонд гарантирования работает в штатном режиме. Все функции выполняются, как бы не считая приема людей. Единственное, что мы приостановили, - это продажа активов. Пока что - до 1 июня 2022 года», - сказала Рекрут.
Это, по ее словам, сделано для того, чтобы оценить спрос на активы.
«Мы хотим увидеть, существует ли спрос на эти активы, поскольку мы должны их продать по самой высокой цене. Учитывая качество оставшихся активов, 1,5 месяца ничего не испортят. Во-вторых, мы знаем, что не работают реестры и полноценно переоформить сделку невозможно. Поэтому мы не видим необходимости делать непонятные хаотические движения, тем более что этого не требует ситуация», - подчеркнула руководитель учреждения.
Работа фонда сосредоточена на сохранении активов и выполнении первичной функции в отношении вкладчиков и кредиторов.
По словам Рекрута, уже скоро вкладчикам обанкротившихся банков будет предоставлена возможность получить гарантированные фондом суммы дистанционно - без посещения отделений банков-агентов. Также вместе с Минцифром ФГВФЛ работает над тем, чтобы предоставить вкладчикам возможность получать гарантированные суммы через приложение «Действие».
Как сообщалось, Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к выплате гарантированного возмещения вкладчикам АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК" ("МР Банк"). Общая гарантированная сумма возмещения составляет почти 1,2 млрд грн. Получить средства можно в отделениях одного из банков-агентов, подключенных к процессинговому центру ФГВФЛ, в частности, Приватбанка, Идея Банка, Правэкс Банка, Кредобанка, Укргазбанка, ПУМБ, Таскомбанка, АБ «Южный», Универсалбанка, Сбербанка.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Дополнительных выходных на Пасху и майские не будет из-за военного положения – Гоструда
|Медведчук обратился к президентам РФ и Украины с просьбой о его обмене на защитников и жителей Мариуполя
|Новые сигналы от Лукашенко: как Беларусь пытается избежать ответственности за войну
|Пропаганда дала трещину: Когда путин начнет травить жителей Курска и Брянска
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|ПриватБанк виділяє 2 мільярди гривень на кредитування критично важливих представників мікро та малого бізнесу
В РУБРИКЕ
|Фонд гарантирования приостановил продажу активов обанкротившихся банков
|Стоимость золота 19 апреля коррекционно снижается
|Фондовые биржи АТР 19 апреля в основном растут
|Курс иены к доллару 19 апреля упал до минимума за 20 лет
|Основные фондовые индексы США 18 апреля показали снижение
|Банки за неделю выдали «доступных кредитов» на 2,77 млрд грн - Минфин
Это интересно
|Приложение российського Альфа-Банка удалили из App Store
|Google отключила возможность платежей из России
|Украинцев предупредили о новой кибератаке, направленной на похищение данных
|Китай стал лидером в производстве дисплеев, обогнав Корею в 2021 году
|Учёные создали солнечные панели, которые даже ночью вырабатывают заметные объёмы энергии
|Продажи оборудования для производства полупроводников в 2021 году взлетели на 44 % — больше других закупился Китай
|Китайским компаниям принадлежит всего 4% мирового рынка микросхем