monobank прекратил обслуживание 11 тыс. клиентов с России и Беларуси

Виртуальный monobank прекратил обслуживание 11,25 тыс. клиентов, которые находились до войны и до сих пор не покинули территории рф, беларуси, Крыма, ЛНДР, Северной Кореи, Сирии и Эритреи, сообщил сооснователь банка Олег Гороховский.

"С сегодняшнего дня мы прекращаем обслуживание клиентов, которые находились до войны и до сих пор не покинули следующие территории: россия, беларусь, Крым, ЛДНР, Северная Корея, Сирия, Эритрея. В общей сложности 11 251 человек", - написал он в Telegram в понедельник.

Он указал, что счета этих людей будут закрыты.

"Им рекомендованы карты платежной системы "мыр", – добавил Гороховский.

Сооснователь monobank также призывал другие украинские банки закрыть счета таких клиентов.

Как сообщалось, в январе 2017 года мобильный банк без отделений - monobank - основали бывшие топ-менеджеры ПриватБанка Роман Гороховский, Дмитрий Дубилет и Михаил Рогальский. Он работает под лицензией Универсал Банка, который, среди прочего, входит в группу "ТАС" (Киев).

По состоянию на 31 декабря 2021 года количество клиентов monobank составило 5 млн чел.