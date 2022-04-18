monobank прекратил обслуживание 11 тыс. клиентов с России и Беларуси

"С сегодняшнего дня мы прекращаем обслуживание клиентов, которые находились до войны и до сих пор не покинули следующие территории: россия, беларусь, Крым, ЛДНР, Северная Корея, Сирия, Эритрея. В общей сложности 11 251 человек", - написал он в Telegram в понедельник.
Он указал, что счета этих людей будут закрыты.
"Им рекомендованы карты платежной системы "мыр", – добавил Гороховский.
Сооснователь monobank также призывал другие украинские банки закрыть счета таких клиентов.
Как сообщалось, в январе 2017 года мобильный банк без отделений - monobank - основали бывшие топ-менеджеры ПриватБанка Роман Гороховский, Дмитрий Дубилет и Михаил Рогальский. Он работает под лицензией Универсал Банка, который, среди прочего, входит в группу "ТАС" (Киев).
По состоянию на 31 декабря 2021 года количество клиентов monobank составило 5 млн чел.