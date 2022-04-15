Приложение российського Альфа-Банка удалили из App Store

Приложение российського Альфа-Банка больше не доступно для скачивания или обновления в App Store для устройств, которые работают под управлением операционной системы iOS.

Как и ожидалось, ранее установленные приложения работают в обычном режиме. Кроме того, пользователи могут воспользоваться веб-версией, которая адаптирована для мобильных устройств.

В магазине приложений Google Play для устройств под управление операционной системы Android, приложение по-прежнему доступно.

Ранее в компании заявили следующее: «Если приложение уберут из App Store и Google Play, вы все равно сможете им пользоваться, мы это предусмотрели».