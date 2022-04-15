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Google отключила возможность платежей из России
23:22 14.04.2022 |
Банки и банковские технологии, Ближнее зарубежье, Информационные технологии
Компания Google отключила возможность платежей из России для всех типов банковских карт. Об этом сообщили в компании.
"В Google больше не проводят расчетные операции из РФ. Возможность осуществления платежей отключена для всех типов банковских карт. Отменен функционал подписки с платежом, проводимым через мобильный телефон", - заявили в компании.
Также Google отменил подписку Google One для России.
Ранее Google запретила российским государственным СМИ покупать или продавать рекламу в своих продуктах, сославшись на политику неиспользования маркетинга в военных целях.
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