Из Google Play удалили «СберБанк Онлайн» и ряд других приложений «Сбера»

Компания Google удалила приложение «СберБанк Онлайн» из своего магазина приложений Play Маркет для платформы Android. Вчера ряд приложений «Сбера», включая «СберБанк Онлайн», пропали из Apple App Store - магазина приложений для iPhone и iPad.

При этом установленные ранее приложения продолжают работать как на Android, так и на iOS. Тут же добавим, что удаление приложения «СберБанк Онлайн» из магазина приложений Google Play не так страшна, как его удаление из App Store. Всё же на Android есть альтернативные магазины приложений, а также возможна установка программ из сторонних источников - главное не установить поддельное приложение.

Сам «Сбер» рекомендует не удалять ранее установленные приложения или использовать для проведения всех необходимых операций веб-версию «СберБанк Онлайн», которая адаптирована для мобильных устройств.

Как и в случае с App Store, из магазина Google Play были удалены и другие финансовые приложения «Сбера», включая «СберБизнес», «СберИнвестор X», «Сбербанк Инвестор», «Сбербанк Инкассация», «СберKids, «СберСпасибо» и «Акционер Сбера».

Ещё отметим, что Google удалила не только приложение российского «Сбера», но также его белорусской дочки «СберБанк Онлайн Беларусь». При этом приложения для Казахстана, Чехии, Венгрии и ряда других стран по-прежнему доступны в магазине Google Play на момент написания заметки.