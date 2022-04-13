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Зарубежные интернет-магазины блокируют платежи по выпущенным в России картам UnionPay
11:12 13.04.2022 |
Хотя число эмитированных в России карт с поддержкой китайской платёжной системы UnionPay достигло полумиллиона экземпляров, выяснилось, что многие иностранные магазины и их банки-эквайеры отказываются принимать платежи с любых российских карт. Повлиять на ситуацию могла бы сама UnionPay, но система не спешит с вмешательством.
Как сообщает «Коммерсант», карт с UnionPay в России на данный момент выпущено в 10 раз больше, чем на начало прошлого месяца. Значительная часть из них - виртуальные. При этом за выпуск и обслуживание таких карт многие банки берут совершенно неоправданные комиссии.
Популярность UnionPay в России многократно выросла после того, как международные платёжные системы Visa и MasterCard приняли решение уйти из страны, после чего российские карты с поддержкой соответствующих систем перестали работать за пределами РФ, пропала и возможность оплачивать товары и услуги в сети, особенно на зарубежных площадках. UnionPay оставалась единственной из платёжных систем, сохранивших присутствие на рынке. При этом она действует в 180 странах, включая США и государства ЕС.
До введения санкций в России насчитывалось около 50 000 карт с UnionPay, после - 500 000. Буквально недавно их выпуск начали банки «Русский стандарт» и МТС-банк. Всего сейчас в России их выпускают 10 кредитных организаций, а стоимость обслуживания на фоне повышенного спроса выросла до нескольких тысяч рублей в год и более.
По данным «Коммерсанта», пользователи таких карт из России часто жалуются на невозможность использовать их за границей и в интернете, причём источники издания в банках говорят о том, что многие магазины решили не обслуживать жителей РФ по собственной инициативе, просто разрешая банкам-эквайерам не обрабатывать любые платежи с карт, выпущенных в стране. Поскольку сами магазины не имеют доступа к таблице т. н. «БИНов», позволяющих определить происхождение карты, за них это делают только партнёрские банки - никто не желает разбираться, под санкциями банк-эмитент или нет.
По мнению экспертов, повлиять на ситуацию, вероятно, могла бы сама UnionPay, потребовав равных условий для своих клиентов - по большому счёту это является её обязанностью. Тем не менее система, похоже, предпочитает не вмешиваться в ситуацию, проявляя осторожность. Опыт Huawei показывает, что даже технологическим компаниям глобального масштаба можно нанести огромный ущерб с случае скоординированных действий ряда наиболее агрессивно настроенных государств.
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