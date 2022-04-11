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Hitachi предложила систему оплаты по отпечатку пальца без кредитных карт и смартфона
12:21 11.04.2022 |
Системой биометрической аутентификации в наши дни никого не удивишь: получать услуги и оплачивать покупки можно, идентифицируя себя по голосу, отпечатку пальца или лицу. В большинстве случаев платёжная система при этом получает доступ к банковской карте клиента, которую тоже необходимо предъявлять, пусть и через смартфон. Hitachi внедряет в эту сферу блокчейн-технологию, чтобы человек мог расплачиваться только отпечатком пальца.
По данным Nikkei Asian Review, компания разработала систему биометрической аутентификации по рисунку сосудов на пальце пользователя, при этом взаимодействие со сторонними базами данных осуществляется с использованием технологии распределённых реестров (блокчейн), защищая транзакцию. Клиенту нужно будет лишь заранее зарегистрировать в системе свои биометрические данные, а затем он сможет оплачивать услуги, не храня при себе банковскую карту или смартфон.
Система позволит запрашивать и другие данные, включая информацию о наличии прививочных сертификатов и подтверждение возраста. Сама Hitachi не будет хранить персональные данные клиентов, она лишь организует взаимодействие со сторонними базами данных через блокчейн. Операции типа оплаты услуг гостиницы, например, будут занимать на 40 секунд меньше времени, чем ранее. Компания собирается зарабатывать на комиссии с транзакций и реализации биометрических сканеров. Через три года Hitachi намеревается довести оборот от продажи данного вида продукции и услуг до $81 млн.
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