Финансовые новости
- |
- 10.04.22
- |
- 21:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ПриватБанк анонсировал технологическую паузу в проведении платежей через Приват24 в ночь на понедельник
15:12 10.04.2022 |
Государственный ПриватБанк 10 апреля запланировал технологическую паузу в проведении платежей через Приват24 с 23:00 и до 8:00 утра в понедельник для проведения технических работ, говорится в сообщении банка в воскресенье.
"ПриватБанк с 23:00 10 апреля до 8:00 11 апреля проводит плановавые регламентные работы в Приват24 (...) Во время проведения работ использование сервисами будет временно приостановлено", - указало финучреждение.
Отмечается, что рассчёты в торговой сети и банкоматы будут работать в обычном режиме.
Согласно статистике Национального банка Украины, на 1 января 2022 года по размеру общих активов ПриватБанк занимал в рейтинге 1-е место (582,85 млрд грн) среди 71 действовавшего в стране банка.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Трещина в Кремле. Почему Путину понадобилось ускорить войну
|Новый уровень помощи США: что изменит для Украины открытие ленд-лиза
|ЕС ввел пятый пакет санкций против России
|ООН приостановила участие России в Совете по правам человека
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ПриватБанк анонсировал технологическую паузу в проведении платежей через Приват24 в ночь на понедельник
|Население Украины в марте продало валюты на $351,4 млн больше, чем купило - НБУ
|Доход биткоин-майнеров вырос впервые за пять месяцев
|WeChat присоединилась к тестированию цифрового юаня
|«Чистая» продажа валюты Нацбанком Украины с 4 по 8 апреля упала вдвое
|Кабмин Украины поддержал предложение НБУ о принудительном изъятии активов «дочек» Сбербанка и ВЭБ
|Dow Jones вырос 8 апреля, S&P 500 закрылся снижением, так как рынок взвешивает повышение ставок ФРС
Это интересно
|Миллиардер Баффет стал крупнейшим акционером производителя компьютеров HP
|Windows 11 получит функции шумоподавления, размытия фона, кадрирования и коррекции взгляда во время видеозвонков
|Облачную Windows 365 можно будет использовать офлайн – Microsoft плотнее интегрирует её с Windows 11
|За I квартал хакеры похитили $1,22 миллиарда с криптовалютных платформ
|Представлено «суперприложение» Uber: в него добавят самолёты, автобусы и поезда
|Intel приостанавливает работу в России и Беларуси
|Полиция Германии закрыла русскоязычный даркнет-маркетплейс Hydra — он был одним из крупнейших в мире