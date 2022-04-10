ПриватБанк анонсировал технологическую паузу в проведении платежей через Приват24 в ночь на понедельник

Государственный ПриватБанк 10 апреля запланировал технологическую паузу в проведении платежей через Приват24 с 23:00 и до 8:00 утра в понедельник для проведения технических работ, говорится в сообщении банка в воскресенье.

"ПриватБанк с 23:00 10 апреля до 8:00 11 апреля проводит плановавые регламентные работы в Приват24 (...) Во время проведения работ использование сервисами будет временно приостановлено", - указало финучреждение.

Отмечается, что рассчёты в торговой сети и банкоматы будут работать в обычном режиме.

Согласно статистике Национального банка Украины, на 1 января 2022 года по размеру общих активов ПриватБанк занимал в рейтинге 1-е место (582,85 млрд грн) среди 71 действовавшего в стране банка.