Кабмин Украины поддержал предложение НБУ о принудительном изъятии активов «дочек» Сбербанка и ВЭБ

Правительство Украины в субботу приняло решение об изъятии корпоративных прав и финансовых активов выведенных с рынка в начале войны МР Банка (ранее – Сбербанк) и Проминвестбанка (оба – Киев) – "дочек" российских Сбербанка России и "ВЭБ.РФ", сообщила первый вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"Мы приняли решение сегодня об изъятии корпоративных прав и финансовых активов, которые полностью или частично принадлежат резидентам России. Речь идет о Сбербанке России и Акционерном коммерческом промышленно-инвестиционном банке", – сказала она в эфире национального телемарафона в субботу вечером по результатам заседания правительства.

Свириденко уточнила, что это решение, по сути, является практическим внедрением в жизнь закона "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов".

"Украина взыскивает часть финансовых активов в виде прав требования долга, средств, которые есть на счетах, ОВГЗ, депозитарных сертификатов (НБУ – ИФ). Поэтому, конечно, следующим решением должно быть решение СНБО, но этот важный шаг в направлении (изъятия) правительство сделало уже сегодня", – отметила первый вице-премьер.

Как сообщалось, Нацбанк Украины 11 марта направил в Кабинет министров письмо, в котором предложил принудительно изъять в доход государства финансовые активы МР Банка и Проминвестбанка.

"В доход государства может быть направлено около 26 млрд грн. Это денежные средства, ОВГЗ, депозитные сертификаты… Понятно, что украинские вкладчики этих банков должны получить свои вклады сначала в пределах гарантированной суммы", – сказал глава Нацбанка Кирилл Шевченко, комментируя это письмо в интервью "Экономической правде".

Как сообщалось, НБУ 25 февраля отозвал банковскую лицензию и ликвидировал банки, находящиеся под контролем РФ: АО "Международный резервный банк" (ранее АО "Сбербанк") и "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" (ПАО "Проминвестбанк").

Согласно данным на сайте НБУ, на начало февраля этого года МР Банку (ранее – Сбербанк) принадлежало ОВГЗ на 9 млрд грн и депозитных сертификатов НБУ почти на 6 млрд грн при общем размере активов 61,6 млрд грн, в том числе чистых – 34,9 млрд грн. Помимо того у банка было 1,95 млрд грн денежных средств, из которых 0,37 млрд грн – на счету в НБУ, 10,8 млрд грн в других банках и инвестиционной недвижимости на 0,67 млрд грн.

С другой стороны на начало февраля МР Банк был должен 14,6 млрд грн другим банкам и 6,7 млрд грн – клиентам, в том числе 3,8 млрд грн юрлицам и 2,9 млрд грн – физлицам.

Что касается Проминвестбанка, то ОВГЗ и депозитные сертификаты НБУ на 1 февраля у него отсутствовали. При общем размере активов в 28,5 млрд грн, в том числе чистых – 6,8 млрд грн, свободных денежных средств у него было 0,32 млрд грн, в том числе в Нацбанке – 0,28 млрд грн, средств в других банках – 1,25 млрд грн, инвестиционной недвижимости – на 1,18 млрд грн.

С другой стороны, ПИБ на начало февраля был должен 0,91 млрд грн другим банкам и всего 0,03 млрд грн – клиентам.