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В Белом доме пояснили на какие дочки Альфа-банка и Сбербанка наложили санкции
08:35 07.04.2022 |
Белый дом опубликовал детальный список дочерних предприятий Альфа-банка и Сбербанка за пределами РФ на которые наложили санкции.
Об этом сообщается на сайте.
Так, в списке банков, которые принадлежат Альфе ее Амстердамский торговый банк NV (Нидерланды) и дочерний банк в Казахстане
Украинский Альфа-банк в список не вошел и не находится под санкциями, поскольку российские владельцы вышли из собственности.
Что касается Сбербанка, то тут дочерний банк в Казахстане, Беларуси, Украине (находится в состоянии ликвидации - ЭП) и Австрии.
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