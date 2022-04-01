Британская «дочка» российского «Сбербанка» обанкротилась из-за санкций

Суд Лондона разрешил Sberbank CIB U.K. Ltd, дочерней компании крупнейшего российского банка «Сбербанк», приступить к процедуре введения временной администрации, что означает фактическую неплатежеспособность финучреждения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg Quint.

Такой шаг предполагает, что временный администратор будет обеспечивать вывод банка с рынка с минимальным для него ущербом.

По словам юриста Sberbank CIB U.K. Ltd Марка Филлипса, компания столкнулась с серьезными финансовыми и операционными трудностями из-за кризиса, вызванного вторжением Росія в Украину, и соответствующих санкций, в результате чего компания стала неплатежеспособной и не может продолжать эффективно работать.

Отмечается, что само британское подразделение российского "Сбербанка" не попало под Западные санкции за агрессию России против Украины. Однако его материнской компании были введены ограничительные меры, включающие запрет на клиринговые платежи через Великобританию, а также отключение от финансовой системы США.