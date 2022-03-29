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Крупнейший банк Великобритании начнёт использовать квантовые технологии IBM
21:17 29.03.2022 |
Банк HSBC объявил о сотрудничестве с компанией IBM для скорейшего внедрения квантовых вычислений в финансовую сферу. Возможности квантовых компьютеров банк планирует использовать в вопросах ценообразования и оптимизации портфеля, для устойчивого развития, оценки рисков и выявления мошенничества.
В рамках соглашения банк HSBC присоединится к программе IBM Quantum Accelerator, что даст ему доступ к премиальному плану использования квантовых вычислительных систем IBM, включая анонсированный в конце прошлого года 127-кубитный процессор Eagle. Немаловажно и то, что специалисты IBM обладают внушительным «квантовым» опытом, который поможет развить и реализовать потенциальные квантовые сценарии использования банковских технологий.
Колин Белл (Colin Bell), главный исполнительный директор HSBC Bank и HSBC Europe, сказал: «Инвестируя в квантовые вычисления, мы внедряем инновации для будущего, чтобы сделать банковское дело проще для наших клиентов. Эта технология способна изменить то, как мы управляем подразделениями банка, решая задачи, которые классические компьютеры никогда не смогут решить в одиночку. Наша работа с IBM, ведущим поставщиком квантовых вычислений, имеет большое значение для использования этой потенциально революционной технологии в сфере финансовых услуг».
С помощью IBM банк будет повышать квалификацию своих сотрудников в области квантовых технологий согласно принятым программам обучения, а также активно нанимать научных специалистов в области квантовых вычислений, чтобы создать потенциал для развития. Считается, что квантовые компьютеры экспоненциально повышают производительность вычислительных систем. Банковская сфера не хочет остаться в стороне от подобных возможностей и заранее ищет им практическое применение.
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