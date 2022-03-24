В Украине продолжают работать 67% из существующих отделений банков - замглавы НБУ

В Украине во время военного положения продолжают работать 67% из существующих отделений банков, сообщил замглавы Национального банка Украины (НБУ) Сергей Николайчук.

"На сегодняшний день работает в Украине более 2/3 отделений, которые работали до войны в системносоздающих банках. Не наблюдается никаких проблем в работе отделений в Западной и Центральной Украине", – сказал он в ходе круглого стола Финклуба в четверг.

В то же время, по его словам, существуют большие проблемы с работой отделений в Чернигове, Киеве, Харькове и Херсоне, однако он отметил, что даже в этих регионах, несмотря на все, есть банки, которые обеспечивают работу своих отделений.

Член правления Ощадбанка Антон Тютюн подтвердил его слова и отметил, что 67% отделений (более 1 тыс.) и 70% банкоматов Ощадбанка продолжают работу.

По словам главы правления ТАСкомбанка Владимира Дубея, банк поддерживает работу 54 отделений и намерен в ближайший понедельник открыть новое отделение в Каменец-Подольске, а также планирует возобновить программы кредитования.

Не сегодняшний день работает ежедневно 120+ отделений банка.(...) Мы открыли недавно отделение в Харькове, оно какое-то время было закрыто. Мы работаем в Чернигове настолько насколько можем работать. Мы уже не работаем в Мелитополе потому что там была сложная ситуация и мы были вынуждены закрыть то отделение", – сказала глава правления Альфа-Банка Алла Комиссаренко.

По словам главы правления банка "Глобус" Елены Дмитриевой, 50% отделений банка работает, однако большинство киевских приостановили работу. "Глобус" также планировал открыть отделение 3 марта в Краматорске, однако перенес открытие.