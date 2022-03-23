Французский банк Credit Agricole прекратил деятельность в России

Французский банк Credit Agricole заявил о прекращении своей деятельности в России и выразил солидарность с Украиной.

Соответствующее заявление обнародовано на сайте финансового учреждения, сообщает Укринформ.

«Crédit Agricole прекратил свою деятельность в России. С самого начала конфликта группа прекратила новое финансирование российских компаний и всю коммерческую деятельность в России», - говорится в сообщении.

В то же время Crédit Agricole выражает солидарность с Украиной. В заявлении отмечается, что приоритетом банка является материально финансовая поддержка 2400 сотрудников Credit Agricole Ukraine, которые находятся на территории нашей страны и обеспечивают непрерывность предоставления услуг клиентам.

Как сообщалось, ранее французская банковская группа BNP Paribas сообщила корпоративным клиентам о прекращении любого нового бизнеса в России.