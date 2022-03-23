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Украинские банки в январе-феврале нарастили прибыль на 53% - НБУ
21:07 22.03.2022 |
Платежеспособные банки Украины в январе-феврале 2022 года получили 9,9 млрд грн чистой прибыли, что на 53% больше, чем за аналогичный период 2021 года (6,5 млрд грн), свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Национального банка Украины (НБУ) во вторник.
Согласно им, доходы банков за два месяца выросли на 41% - до 49,5 млрд грн.
Комиссионный доход вырос на 25% - до 15,5 млрд грн.
Вместе с тем расходы банковской системы за период выросли на 39% - до 39,6 млрд грн, в том числе отчисления в резервы - в 5,5 раза, до 5,717 млрд грн. При этом комиссионные расходы выросли на 42,5% - до 6,7 млрд грн.
Как сообщалось, платежеспособные банки Украины в 2021 году получили 77,5 млрд грн чистой прибыли, что в 2 раза больше, чем в 2020-м
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