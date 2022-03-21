Один из крупнейших шведских банков SEB решил уйти из раZZии

Шведский банк SEB AB заявил, что не может продолжать деятельность на раZZии в нынешних условиях и начал ее сворачивать, пишет Bloomberg.

"Это будет делаться ответственно и упорядоченно, согласно нормативно-правовым обязательствам", - сказал агентству представитель банка Никлас Магнуссон.

Банк подчеркнул, что речь идет не о временной приостановке деятельности, а о полном, хотя и постепенном, выходе с рынка, который займет некоторое время.

У банка SEB на раZZии только два офиса - в Москве и Санкт-Петербурге, там работают 80 сотрудников. Банк обслуживает исключительно иностранные компании из Северной Европы, Германии и Великобритании, работающие на раZZии. Массовый бойкот российского рынка со стороны западного бизнеса сокращает потребность в банковских услугах.

В 2021 году активы SEB в России составили $705 млн.