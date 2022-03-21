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Один из крупнейших шведских банков SEB решил уйти из раZZии
21:34 21.03.2022 |
Шведский банк SEB AB заявил, что не может продолжать деятельность на раZZии в нынешних условиях и начал ее сворачивать, пишет Bloomberg.
"Это будет делаться ответственно и упорядоченно, согласно нормативно-правовым обязательствам", - сказал агентству представитель банка Никлас Магнуссон.
Банк подчеркнул, что речь идет не о временной приостановке деятельности, а о полном, хотя и постепенном, выходе с рынка, который займет некоторое время.
У банка SEB на раZZии только два офиса - в Москве и Санкт-Петербурге, там работают 80 сотрудников. Банк обслуживает исключительно иностранные компании из Северной Европы, Германии и Великобритании, работающие на раZZии. Массовый бойкот российского рынка со стороны западного бизнеса сокращает потребность в банковских услугах.
В 2021 году активы SEB в России составили $705 млн.
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