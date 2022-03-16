ЕЦБ обязал банки проверять транзакции россиян, даже резидентов ЕС – СМИ

Регулирующие органы Европейского Союза приказали некоторым банкам тщательно проверять транзакции всех российских и белорусских клиентов, в том числе резидентов ЕС, чтобы убедиться, что они не используются для обхода западных санкций против Москвы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника.

Инструкции надзорных органов Европейского центрального банка (ЕЦБ) означают, что десятки тысяч россиян и белорусов, проживающих в ЕС, находятся под пристальным наблюдением со стороны своих банков, если те будут делать крупные платежи и депозиты, а также к новым кредитным заявкам.

В то время как санкции ЕС против Москвы освобождают от ответственности лиц, имеющих временный или постоянный вид на жительство в ЕС, они налагают некоторые ограничения на доступ граждан России к банковским услугам, в том числе запрещают банкам принимать депозиты на сумму более 100 000 евро от российских граждан или юридических лиц.

Решение ЕЦБ ставит под повышенное внимание даже резидентов ЕС и усложнит им управление банковскими счетами, при этом один из источников сообщил, что некоторые из них уже столкнулись с ограничениями в Испании.

ЕЦБ проверяет, что банки, за которыми он наблюдает, "имеют необходимые механизмы для соблюдения санкций", в том числе в отношении транзакций и отношений с клиентами, но он не издал никаких указаний, выходящих за рамки правил ЕС, заявил представитель ЕЦБ

Некоторые совместные наблюдательные группы ЕЦБ, в состав которых входят сотрудники центрального банка и национальных властей, велели банкам ужесточить контроль и над резидентами ЕС, если они прибывают из России или Беларуси, сообщили три источника из банков и надзорных органов.

Хотя контроль над санкциями не входит в обязанности ЕЦБ, надзорные органы обеспокоены тем, что банки в блоке могут быть оштрафованы, если их клиенты будут направлять деньги от имени лиц, подпадающих под санкции, сообщили два источника.

"Сначала меры были ориентированы на лиц россиян, будь то резиденты или нерезиденты, а затем распространились и на белорусов", - сказал один из источников.

Большинство россиян, живущих в ЕС, проживают в Германии, где, по данным Евростата, их более 230 000 человек, за ней следует Испания с более чем 81 000 человек. Другими популярными местами являются Франция, Италия, Латвия, Чехия, Австрия и Финляндия.

Белорусы, проживающие в ЕС, в основном проживают в Германии, Литве и Италии, свидетельствуют данные Евростата.

По словам одного из источников, в одном случае испанский банк поставил под наблюдение около 8000 российских клиентов, не входящих в санкционный список ЕС и проживающих в Испании.

Все новые кредиты россиянам, не являющимся резидентами Испании, остановлены, и по крайней мере один банк не позволил россиянам-нерезидентам открывать новые счета, добавили они.

Итальянские банки также отслеживали все счета российских клиентов на сумму более 100 000 евро, даже если они проживали в ЕС и не входили в санкционный список, сообщил четвертый источник, знакомый с ситуацией.