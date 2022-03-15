Финансовые новости
- |
- 15.03.22
- |
- 18:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
НБУ предупреждает о мошенниках в военное время
16:06 15.03.2022 |
Национальный банк предупреждает о мошенниках в военное время.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
"Даже в военное время мошенники не оставляют попыток обмануть граждан. Они быстро приспособились к новым обстоятельствам и реализуют новые преступные схемы", - говорится в нем.
Как действуют мошенники во время войны:
- под видом эвакуационных перевозок граждан мошенники просят предоплату на карту, однако взятые на себя обязательства не выполняются и просто исчезают (необходимо покупать билеты на поезда или автобусы только на официальных онлайн-ресурсах. В случае перевозок частными авто незнакомыми лицами настаивайте на подписке наличными в момент отправки, не перечисляйте им средства авансом);
- публикуют фейковые объявления о готовности сдать в аренду переселенцам квартиры в безопасных регионах и просят внести предоплату на карту, а после получения средств отключают соответствующий номер;
- делают фейковые объявления по сбору денег на лечение детей, якобы пострадавших от военной агрессии;
- создают фишинговые (мошеннические) сайты, похожие на сайты настоящих благотворительных фондов, где якобы можно перевести средства в поддержку Вооруженных сил Украины.
Через фишинговые сайты мошенники похищают деньги, пароли, секретные карточные реквизиты и персональные данные.
Сайты визуально похожи на сайты подлинных благотворительных фондов, но отличаются адресом сайта.
"Проверяйте правильность названия сайтов, на которые переходите и где вводите свои персональные данные. Адресы настоящего и мошеннического сайта могут быть похожи за исключением одного или нескольких символов. Если вы получили ссылку на сайт благотворительного фонда в мессенджере, SMS или на e-mail или увидели соответствующую ссылку в публикации в социальных сетях не от официального источника, не переходите по ссылке", - уточнили в Нацбанке.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В Киеве вводится комендантский час на полтора суток с 20:00 15 марта до 7:00 17 марта - Кличко
|Зеленский анонсировал существенное снижение налогов для бизнеса
|Зачеркнуть Россию. Почему Запад не устает от Украины
|Россия уже потеряла 50% экспорта нефти — Михаил Крутихин
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ предупреждает о мошенниках в военное время
|Спрос банков на поддержку ликвидности упал, тендеры временно прекратились
|Курс евро 15 марта чуть замедлил рост к доллару
|Азиатские биржи 15 марта закрыли торги в основном снижением
|Как работает финансовый рынок Украины во время войны: разъяснение НБУ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 15.03.22
Это интересно
|Все крупные облачные провайдеры США отказались от бизнеса в России
|Американская IТ-компания Imperva приостановила деятельность в РФ и Беларуси
|В Google считают, что планшеты обгонят по продажам ноутбуки «в не слишком отдалённом будущем»
|Россияне лишились антивирусов Avast, Norton и Bitdefender
|eBay приостановил возможность продажи товаров участниками из России
|Вторжение России в Украину остановило половину мирового производства неона для чипов, - Reuters
|YouTube заявляет о блокировке каналов российских госСМИ по всему миру и прекращении монетизации в РФ