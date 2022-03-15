НБУ предупреждает о мошенниках в военное время

Национальный банк предупреждает о мошенниках в военное время.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"Даже в военное время мошенники не оставляют попыток обмануть граждан. Они быстро приспособились к новым обстоятельствам и реализуют новые преступные схемы", - говорится в нем.

Как действуют мошенники во время войны:

- под видом эвакуационных перевозок граждан мошенники просят предоплату на карту, однако взятые на себя обязательства не выполняются и просто исчезают (необходимо покупать билеты на поезда или автобусы только на официальных онлайн-ресурсах. В случае перевозок частными авто незнакомыми лицами настаивайте на подписке наличными в момент отправки, не перечисляйте им средства авансом);

- публикуют фейковые объявления о готовности сдать в аренду переселенцам квартиры в безопасных регионах и просят внести предоплату на карту, а после получения средств отключают соответствующий номер;

- делают фейковые объявления по сбору денег на лечение детей, якобы пострадавших от военной агрессии;

- создают фишинговые (мошеннические) сайты, похожие на сайты настоящих благотворительных фондов, где якобы можно перевести средства в поддержку Вооруженных сил Украины.

Через фишинговые сайты мошенники похищают деньги, пароли, секретные карточные реквизиты и персональные данные.

Сайты визуально похожи на сайты подлинных благотворительных фондов, но отличаются адресом сайта.

"Проверяйте правильность названия сайтов, на которые переходите и где вводите свои персональные данные. Адресы настоящего и мошеннического сайта могут быть похожи за исключением одного или нескольких символов. Если вы получили ссылку на сайт благотворительного фонда в мессенджере, SMS или на e-mail или увидели соответствующую ссылку в публикации в социальных сетях не от официального источника, не переходите по ссылке", - уточнили в Нацбанке.