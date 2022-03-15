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Bloomberg: европейские банки готовы «повернуть рубильник», чтобы отключить свои российские подразделения от основных IT-систем
09:37 15.03.2022 |
Европейские банки, работающие в России, готовятся отключить местные подразделения от своих основных компьютерных систем, пытаясь снизить свою уязвимость к возможным кибератакам, сообщает информационное агентство Bloomberg.
В частности, банк Commerzbank AG рассматривает возможность отключения российского подразделения от своей IT-системы и уже подготовил так называемый «аварийный выключатель», чтобы мгновенно разорвать соединение. По словам ещё одного источника Bloomberg, Deutsche Bank переносит решение важных IT-задач из РФ. По данным агентства Reuters, французский финансовый конгломерат BNP Paribas уже отключил от своих систем российские подразделения. Официально банки данную информацию агентству прокомментировать отказались.
Как отмечает Bloomberg, кибервойны теперь всерьёз опасаются многие, а в особенности банки, которые полагаются на значительную ИТ-инфраструктуру. Согласно отчёту Deutsche Bank, опубликованному в минувшую пятницу, банк столкнулся с возросшим числом кибератак. У банка имеется в России крупный техцентр со штатом около 1600 человек. Французский банк Societe Generale SA обратился к своим сотрудникам с просьбой проявлять особую бдительность в онлайн-коммуникациях, добавляет Bloomberg News.
Процесс изоляции и переноса банками IT-задач из России займёт некоторое время, в течение которого риск кибератак может быть повышен. Помимо намерений изолировать российские подразделения, многие зарубежные финансовые учреждения повысили общий уровень внутренней готовности к IT-угрозам и призвали сотрудников проявлять бдительность. Они также создали группы для разработки планов на случай непредвиденных обстоятельств и провели стресс-тестирование своей IT-инфраструктуры.
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