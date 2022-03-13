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НБУ на период действия военного положения отменил тарифы на BankID
08:32 13.03.2022 |
Национальный банк на период действия военного положения в Украине отменил тарифы за услуги, предоставляемые им в системе BankID.
Об этом говорится в сообщении регулятора в соцсетях.
Так, Национальный банк не будет взимать с абонентов системы (банков и коммерческих услуг) плату за подключение, сопровождение и обработку трансакций.
Отмена этих тарифов осуществлена с целью обеспечения бесперебойного доступа граждан к дистанционным сервисам в финансовом секторе и стимулированию функционирования Системы BankID НБУ в условиях военного положения.
Межабонентские тарифы, оплачиваемые коммерческими абонентами-поставщиками услуг в пользу банков-идентификаторов за каждую успешную электронную идентификацию, продолжают действовать по-прежнему.
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