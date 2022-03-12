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PayPal приостанавливает работу в РФ, просит клиентов вывести средства
20:45 12.03.2022 |
PayPal приняла решение приостановить услуги по отправке и получению платежей в России.
Об этом говориться в заявлении компании.
"Чтобы свести к минимуму возможные дальнейшие сбои обслуживания, мы убедительно просим Вас вывести остаток средств с Вашего счета до 18 марта 2022 года", - заявила компания.
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