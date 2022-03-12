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Немецкий Commerzbank вслед за Deutsche Bank уходит из России
16:47 12.03.2022 |
Немецкий Commerzbank AG вслед за Deutsche Bank заявил, что прекращает вести новый бизнес в России и сворачивает текущие операции. Решение было принято из-за нападения России на Украину, пишет Bloomberg.
"Мы прекратили вести новый бизнес в России и сворачиваем существующие трансакции. Конечно, мы соблюдаем санкции", - сообщило издание со ссылкой на спикера банка.
24 февраля, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, Commerzbank заявил, что его риски от этой ситуации управляемы.
С украинского рынка банк ушел еще в 2012 году, продав банк "Форум" Вадиму Новинскому. В России банк работает с 1993 года, его главный офис находится в Москве, представительство - в Санкт-Петербурге.
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