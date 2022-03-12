Немецкий Commerzbank вслед за Deutsche Bank уходит из России

Немецкий Commerzbank AG вслед за Deutsche Bank заявил, что прекращает вести новый бизнес в России и сворачивает текущие операции. Решение было принято из-за нападения России на Украину, пишет Bloomberg.

"Мы прекратили вести новый бизнес в России и сворачиваем существующие трансакции. Конечно, мы соблюдаем санкции", - сообщило издание со ссылкой на спикера банка.

24 февраля, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, Commerzbank заявил, что его риски от этой ситуации управляемы.

С украинского рынка банк ушел еще в 2012 году, продав банк "Форум" Вадиму Новинскому. В России банк работает с 1993 года, его главный офис находится в Москве, представительство - в Санкт-Петербурге.