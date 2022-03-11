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Запросы банков к НБУ о поддержке ликвидности в последние 5 дней упали в 25 раз
13:19 11.03.2022 |
Национальный банк Украины за последние пять рабочих дней (4-10 марта) предоставил банкам на тендерах по поддержке ликвидности суммарно 2,6 млрд грн, тогда как за предыдущие пять дней (25 февраля-3 марта) - 67 млрд грн, говорится в информации Нацбанка.
Согласно ей, в частности, 9 марта два банка получили всего 25 млн грн, 10 марта также два банка - 225 млн грн.
Максимальное количество участников тендеров в последние дни - пять - было зафиксировано 7 марта, тогда как после начала войны в конце февраля в тендерах в отдельные дни участвовало свыше 20 банков.
Помимо этого, в указанный период (4-10 марта) полностью отсутствовал спрос на получение у Нацбанка кредитов "овернайт".
В то же время спрос на размещение свободных средств банков в депозитные сертификаты НБУ на условиях "овернайт" существенно вырос: в среднем за период 4-10 марта он составил 131,7 млрд грн, тогда как с 25 февраля по 3 марта - 57,6 млрд грн, или в 2,3 раза меньше.
Помимо этого, в этих тендерах по размещению депозитных сертификатов "овернайт" в последние дни регулярно участвуют 47-52 банка, тогда как в первые дни войны их было вдвое меньше.
Глава центробанка Кирилл Шевченко 24 февраля сообщил, что в рамках военного положения Нацбанк осуществляет бланковое рефинансирование банков для поддержания ликвидности без ограничения по сумме сроком до года с возможностью пролонгации еще на один год, тогда как ранее их срок был ограничен 28 днями.
Такие кредиты предоставляются по ставке 11% годовых, тогда как депозитные сертификаты размещаются под 9% годовых.
Всего с начала войны НБУ предоставил подобные годичные кредиты на 62,28 млрд грн.
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