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Банк международных расчетов приостанавливает участие центробанка РФ
22:04 10.03.2022 |
Банк интернациональных расчетов (Bank for International Settlements, BIS) приостановил роль центрального банка России в деятельности организации.
Об этом сообщает НБУ.
BIS ограничил доступ центрального банка России ко всем своим заседаниям, сервисам и другим видам деятельности.
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