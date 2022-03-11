В эту субботу, 12 марта, банковская система будет работать – НБУ

Нацбанк установил субботу, 12 марта, рабочим днем банковской системы.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Итак, межбанковские переводы через систему электронных платежей Национального банка Украины (СЕП) будут осуществляться: 12 марта 2022 года датой банковского дня 12 марта 2022; 13 и 14 марта 2022 года датой банковского дня 14 марта 2022", - пояснили в НБУ.

Соответствующие нормы содержит постановление правления НБУ от 10 марта 2022 г. № 46 "О регламенте работы системы электронных платежей Национального банка Украины 12 - 14 марта 2022 года".

В НБУ напомнили, СЭП работает без перебоев, в штатном режиме в соответствии с ранее установленным технологическим регламентом (23 часа в сутки).

То есть участники СЭП могут осуществлять межбанковские платежи почти круглосуточно и семь дней в неделю, учитывая собственные потребности, потребности своих клиентов, а также руководствуясь нормами законодательства Украины.