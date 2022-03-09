НБУ отменил применение мер влияния за нарушения банками сроков подачи финотчетности

Национальный банк Украины (НБУ) не будет
применять меры влияния за нарушение банками сроков подачи годовой
финотчетности и консолидированной годовой финотчетности за 2021 год
вместе с аудиторским отчетом, а также промежуточной и консолидированной
финотчетностей за первый квартал 2022 года.
Как сообщила пресс-служба регулятора в среду, соответствующие
изменения приняты постановлением правления НБУ №41 от 7 марта, которое
обнародовано на сайте центробанка.
Указывается, что НБУ не будет применять меры влияния за такую просрочку во время военного положения и три месяца после.