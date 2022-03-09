НБУ разрешил банкам предоставлять услуги с применением облачных сервисов

Национальный банк Украины (НБУ) разрешил банкам использовать для предоставления услуг и процессинга по операциям с применением электронных платежных средств, в частности платежных карт, используя облачные сервисы, сообщила пресс-служба регулятора в среду.

Соответствующие изменения приняты постановлением правления НБУ №42 от 8 марта 2022 года, которое обнародовано на сайте банка и вступает в силу с 9 марта.

Указывается, что к использованию разрешены облачные сервисы, которые предоставляются с применением оборудования, размещенного на территории государств Европейского Союза, Великобритании, США и Канады.

НБУ отметил, что данное разрешение будет действовать на период военного положения и в течение двух лет после его отмены.

Кроме того, банки получили право использовать средства криптографической защиты информации, которые соответствуют украинским или иностранным законам.