Японская платежная система JCB идет из России вслед за Visa и Mastercard

Японская карточная платежная система JCB решила прекратить работу в России в ответ на ее вторжение в Украину. Об этом сообщается на сайте компании.

"Учитывая трудности, которые мы сейчас наблюдаем, и непредсказуемые обстоятельства в регионе, мы решили приостановить работу сети JCB в Российской Федерации. В связи с этим карты JCB, выпущенные в России, больше не будут поддерживаться за пределами страны, а любые карты JCB, выпущенные за пределами России, не будут поддерживаться внутри РФ", - заявила JCB.

Она выразила надежду на установление мира и стабильности в Украине.

JCB - крупнейшая платежная система Японии и одна из семи ведущих платежных систем мира. Она занимает третье место среди всех карточных платежных систем по количеству точек приема карт. В апреле 2021 года она начала выход на украинский рынок, согласовав с Нацбанком условия и порядок деятельности в Украине.

Компания стала уже четвертой международной карточной системой, прекратившей работу в России.