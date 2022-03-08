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Японская платежная система JCB идет из России вслед за Visa и Mastercard
11:28 08.03.2022 |
Японская карточная платежная система JCB решила прекратить работу в России в ответ на ее вторжение в Украину. Об этом сообщается на сайте компании.
"Учитывая трудности, которые мы сейчас наблюдаем, и непредсказуемые обстоятельства в регионе, мы решили приостановить работу сети JCB в Российской Федерации. В связи с этим карты JCB, выпущенные в России, больше не будут поддерживаться за пределами страны, а любые карты JCB, выпущенные за пределами России, не будут поддерживаться внутри РФ", - заявила JCB.
Она выразила надежду на установление мира и стабильности в Украине.
JCB - крупнейшая платежная система Японии и одна из семи ведущих платежных систем мира. Она занимает третье место среди всех карточных платежных систем по количеству точек приема карт. В апреле 2021 года она начала выход на украинский рынок, согласовав с Нацбанком условия и порядок деятельности в Украине.
Компания стала уже четвертой международной карточной системой, прекратившей работу в России.
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