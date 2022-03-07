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American Express останавливает работу в России и Беларуси
11:31 07.03.2022 |
Корпорация по предоставлению финансовых услуг American Express приостанавливает все операции в России и Беларуси из-за вторжения в Украину.
Об этом пишет Sky News, сообщает "Европейская правда".
Компания заявила, что карты American Express, выпущенные по всему миру, больше не будут работать у продавцов или банкоматах в России, тогда как карты, выпущенные российскими банками локально в России, больше не будут работать за пределами страны в глобальной сети American Express.
Компания заявила, что также прекращает все бизнес-операции в Беларуси. "Одна из ценностей нашей компании - делать то, что правильно", - говорится в сообщении.
"Этот принцип руководил нами в течение всего этого тяжелого кризиса и будет продолжать это делать, поскольку мы поддерживаем наших коллег, клиентов и международное сообщество в надежде на мирное разрешение этого кризиса", - говорится в заявлении.
Ранее мировые платежные системы Visa и Mastercard объявили о полном прекращении сотрудничества со всеми российскими банками.
Ранее сообщалось, что российские авиакомпании массово останавливают зарубежные полеты на фоне слухов о запланированной национализации авиапарка.
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