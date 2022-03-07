Visa и Mastercard заблокируют международные платежи для всех карт, выпущенных в РФ

Мировые платежные системы Visa и Mastercard объявили о полном прекращении сотрудничества со всеми российскими банками.

Об этом говорится в заявлениях этих финансовых организаций, которые они сделали в ночь на воскресенье.

"Мы вынуждены действовать в ответ на неспровоцированное вторжение РФ в Украину, в ответ на неприемлемые события, свидетелями которых мы стали", цитирует американское агентство AP заявление главы Visa Альфреда Келли.

"Нам жаль, что это повлияет на наших коллег, клиентов, партнеров, продавцов держателей карт, которых мы обслуживаем в России. Но эта война и продолжающаяся угроза миру и стабильности требуют от нас действовать в соответствии с нашими ценностями", - добавил он.

"Это решение не далось нам легко… Но мир уже больше недели наблюдает шокирующие и разрушительные события из-за вторжения России в Украину", - говорится в аналогичном заявлении MasterCard.

Действия двух мировых гигантов, контролирующих львиную долю мировых платежей и до сих пор имевших фактическую монополию на рынке России, были скоординированы – их заявления появились с разницей в 16 минут, а наложенные на Россию ограничения являются похожими.

Платежные системы обязались остановить все транзакции, связанные с Россией. Карты Visa и Mastercard, выпущенные в России, больше не будут обслуживаться нигде в мире. Visa добавила, что карты, выпущенные в зарубежных банках, перестанут обслуживаться в России. Примечательно, что ни одна из сетей не назвала точную дату остановки обслуживания, но речь идет об "очень быстром" осуществлении этих ограничений.

Отметим, что внутрироссийские платежи в рублях обслуживаются без привлечения системы Visa и Mastercard, поэтому на них это не повлияет. Подробно о санкциях смотрите в видео.