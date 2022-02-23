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На банковскую систему не повлияет вероятное введение чрезвычайного положения - НБУ
17:10 23.02.2022 |
В случае введения чрезвычайного положения банковская система Украины будет работать в обычном режиме.
Как передает корреспондент Укринформа, об этом сообщает пресс-центр НБУ.
"В случае введения чрезвычайного положения банковская система будет работать в обычном режиме. Все платежные системы, доступ к средствам, работа банков в целом продолжается в обычном режиме. У НБУ достаточно резервов для подкрепления банков наличными", - говорится в сообщении.
Накануне, в ответе на запрос Укринформа, в Нацбанке подтвердили, что банковская система работает в штатном режиме и качественно выполняет функцию финансовой поддержки экономики и граждан. Несмотря на внешние вызовы, продолжается устойчивый рост кредитного портфеля. Волатильность депозитов умеренная и контролируемая. Она частично обусловлена реакцией на информационное давление, впрочем, не имеет никаких панических признаков и касается преимущественно текущих счетов, тогда как объем срочных депозитов с начала года был более стабильным. Банки имеют необходимый запас прочности и достаточно ресурсов, в частности, высоколиквидных, чтобы покрыть даже существенный отток в случае его наступления".
В пресс-центре заверили, что НБУ постоянно учитывает риск эскалации военной агрессии.
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