На банковскую систему не повлияет вероятное введение чрезвычайного положения - НБУ

В случае введения чрезвычайного положения банковская система Украины будет работать в обычном режиме.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом сообщает пресс-центр НБУ.

"В случае введения чрезвычайного положения банковская система будет работать в обычном режиме. Все платежные системы, доступ к средствам, работа банков в целом продолжается в обычном режиме. У НБУ достаточно резервов для подкрепления банков наличными", - говорится в сообщении.

Накануне, в ответе на запрос Укринформа, в Нацбанке подтвердили, что банковская система работает в штатном режиме и качественно выполняет функцию финансовой поддержки экономики и граждан. Несмотря на внешние вызовы, продолжается устойчивый рост кредитного портфеля. Волатильность депозитов умеренная и контролируемая. Она частично обусловлена ​​реакцией на информационное давление, впрочем, не имеет никаких панических признаков и касается преимущественно текущих счетов, тогда как объем срочных депозитов с начала года был более стабильным. Банки имеют необходимый запас прочности и достаточно ресурсов, в частности, высоколиквидных, чтобы покрыть даже существенный отток в случае его наступления".

В пресс-центре заверили, что НБУ постоянно учитывает риск эскалации военной агрессии.