Visa в 2021г нарастила свою долю на рынке Украины до 42,4%, Mastercard сократила до 56,9% – НБУ

Платежная система Visa в 2021 году увеличила свою долю на украинском рынке платежных карт с 34,4% до 42,4%, тогда как доля лидера рынка Mastercard упала с 64,8% до 56,9%, сообщил Национальный банк Украины (НБУ) на своем сайте.

Согласно его данным, общее количество эмитированных карт Visa по результатам 2021 года выросло с 25,2 млн шт. до 37,8 млн шт., Mastercard - с 47,6 млн шт. до 50,7 млн шт.

По итогам 2019 года доля карт Visa на рынке составляла 30,5% (21 млн шт.), а Mastercard - 68,5% (47,2 млн шт).

В целом, в соответствии с данными НБУ, в 2021 году общее количество эмитированных платежных карт в Украине выросло на 21,3% - с 73,4 млн шт. до 89,1 млн шт.

Как отметил регулятор, в январе – ноябре наблюдалось стабильное увеличение количества карт - примерно на 1% ежемесячно, однако в декабре рост ускорился до 11%.

"Это обусловлено, в частности, начатой в конце 2021 года государственной программой "еПоддержка", предусматривающей предоставление вакцинированным гражданам помощи от государства в безналичной форме с использованием платежных карт", - пояснил НБУ.

Согласно его данным, доля карт платежной систем "Простир" в 2021 году сократилась до 0,7% с 0,8% в 2020 году и 1% в 2019 году, тогда как общее количество все эти годы оставалось на уровне около 0,6 млн.

Доля всех остальных платежных систем в 2021 году, как и два предыдущих года, не превышала 0,1%, указал Нацбанк.