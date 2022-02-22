Банки Украины в январе-2022 увеличили чистую прибыль на 76% – НБУ

Банки Украины в январе 2022 года получили 7,15 млрд грн чистой прибыли, что на 76,4% больше, чем за аналогичный период 2021 года (4,1 млрд грн), сообщил Нацбанк Украины во вторник.

"Доходы банков в январе выросли на 34,3% – до 24,94 млрд грн, расходы – на 22,6%, до 17,8 млрд грн", – отметил регулятор.

Согласно его данным, процентные доходы увеличились на 26,4% – до 16,45 млрд грн, комиссионные – на 32,1%, до 7,74 млрд грн, а убыток от переоценки и операций купли-продажи упал в 23 раза – до 0,04 млрд грн.

Процентные расходы банков выросли незначительно – всего на 2,6%, до 4,62 млрд грн, тогда как комиссионные – на 40,8%, до 2,97 млрд грн, а прочие операционные – на 53,2%, до 1,14 млрд грн.

Общие административные расходы увеличились на 12,3% – до 6,24 млрд грн, отчисления в резервы – на 38,9%, до 1,58 млрд грн, налог на прибыль подскочил в 02,9 раза – до 0,92 млрд грн.

НБУ также указал, что активы банков за январь этого года сократились на 1,1% - до 2 трлн 32,02 млрд грн за счет гривневых активов, тогда как активы в иностранной валюте увеличились на 4,4% – до 609,3 млрд грн.

Банки существенно нарастили средства в Нацбанке – на 86,7%, или на 30,33 млрд грн, до 65,31 млрд грн. Объем кредитов клиентов вырос за первый месяц этого года на 27,64 млрд грн, или на 2,6% – до 1 трлн 92,98 млрд грн, в том числе физлицам – на 3,2%, или на 7,77 млрд грн, юрлицам – на 19,53 млрд грн, или 2,5%.

В то же время вложения в ценные бумаги и долгосрочные инвестиции сократились на 9,3%, или 77,55 млрд грн – до 752,33 млрд грн.

Обязательства банков в январе снизились на 1,4%, или на 25,52 млрд грн – до 1 трлн 772,73 млрд грн, в том числе средства физлиц – на 1,9%, или 13,48 млрд грн, юрлиц – на 1,4%, или на 10,67 млрд грн, небанковских финучреждений – на 3,4%, или 1,39 млрд грн.

НБУ напомнил, что всего в Украине работает 71 банк, из которых 33 с иностранным капиталом, в том числе 23 – со 100% иностранным капиталом. Год назад банков было 73.