Банковская система страны работает в штатном режиме – НБУ

Банковская система работает в штатном режиме и качественно выполняет функцию финансовой поддержки экономики и граждан.

Об этом говорится в ответе пресс-центра Национального банка Украины на запрос Укринформа.

Как подчеркивается, несмотря на внешние вызовы, "продолжается устойчивый рост кредитного портфеля. Волатильность депозитов умеренная и контролируемая. Она частично обусловлена ​​реакцией на информационное давление, впрочем, не имеет никаких панических признаков и касается преимущественно текущих счетов, тогда как объем срочных депозитов с начала года был значительно стабильнее. Банки имеют надлежащий запас прочности и достаточно ресурсов, в частности высоколиквидных, чтобы покрыть даже существенные оттоки в случае их наступления".

В пресс-центре заверили, что НБУ постоянно учитывает риск эскалации военной агрессии.

"В прогнозах Национального банка начиная с 2014 года постоянно учитывается риск эскалации военного конфликта, поэтому НБУ имеет четкий план того, как реагировать на те или иные события с целью обеспечения надежного и стабильного функционирования банковской системы и сохранения вкладов физических лиц в особый период. Согласно пункту 20 части первой статьи 7 Закона Украины "О Национальном банке Украины" к полномочиям Национального банка отнесена функция определения особенностей функционирования банковской системы Украины в случае введения военного положения или особого периода", - отметили в Нацбанке.

В зависимости от уровня риска для банковской системы Украины и масштаба угрозы, определяются необходимость, порядок, объемы и сроки введения мер, предусмотренных соответствующими нормативно-правовыми актами НБУ.

"Национальный банк готов к любым вариантам развития ситуации. Нами разработаны четкие планы действий для банковской системы на каждом этапе особого периода. Эти планы касаются обеспечения стабильного функционирования банков и системы электронных платежей, удовлетворения потребностей клиентов в наличных деньгах и надежной защиты их вкладов", - отметили в НБУ.

Регулятор заявил, что особое внимание уделяет усилению устойчивости банковской системы к кибератакам и защите Национального банка и банковской инфраструктуры от мошеннических действий в киберпространстве.

Сообщается также, что НБУ непрерывно проводит оценку текущей ситуации на предмет потенциальных рисков, чтобы своевременно реагировать инструментами монетарной и макропруденциальной политики.

Если ситуативные факторы будут усиливать угрозу стабильности денежной единицы Украины или финансовой стабильности в более длительной перспективе, "НБУ готов оперативно применить комплекс монетарных инструментов, предусмотренных законодательством".

Как сообщал Укринформ, во вторник, 22 февраля, украинская валюта на межбанковском рынке обесценилась до психологической отметки 29 грн/долл., максимально опускаясь до показателя 29,13 грн/долл.

Национальный банк 14-18 февраля на межбанковском валютном рынке продал 503 млн долл. США и купил 50 млн долл. США.