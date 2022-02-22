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Банковская система страны работает в штатном режиме – НБУ
15:45 22.02.2022 |
Банковская система работает в штатном режиме и качественно выполняет функцию финансовой поддержки экономики и граждан.
Об этом говорится в ответе пресс-центра Национального банка Украины на запрос Укринформа.
Как подчеркивается, несмотря на внешние вызовы, "продолжается устойчивый рост кредитного портфеля. Волатильность депозитов умеренная и контролируемая. Она частично обусловлена реакцией на информационное давление, впрочем, не имеет никаких панических признаков и касается преимущественно текущих счетов, тогда как объем срочных депозитов с начала года был значительно стабильнее. Банки имеют надлежащий запас прочности и достаточно ресурсов, в частности высоколиквидных, чтобы покрыть даже существенные оттоки в случае их наступления".
В пресс-центре заверили, что НБУ постоянно учитывает риск эскалации военной агрессии.
"В прогнозах Национального банка начиная с 2014 года постоянно учитывается риск эскалации военного конфликта, поэтому НБУ имеет четкий план того, как реагировать на те или иные события с целью обеспечения надежного и стабильного функционирования банковской системы и сохранения вкладов физических лиц в особый период. Согласно пункту 20 части первой статьи 7 Закона Украины "О Национальном банке Украины" к полномочиям Национального банка отнесена функция определения особенностей функционирования банковской системы Украины в случае введения военного положения или особого периода", - отметили в Нацбанке.
В зависимости от уровня риска для банковской системы Украины и масштаба угрозы, определяются необходимость, порядок, объемы и сроки введения мер, предусмотренных соответствующими нормативно-правовыми актами НБУ.
"Национальный банк готов к любым вариантам развития ситуации. Нами разработаны четкие планы действий для банковской системы на каждом этапе особого периода. Эти планы касаются обеспечения стабильного функционирования банков и системы электронных платежей, удовлетворения потребностей клиентов в наличных деньгах и надежной защиты их вкладов", - отметили в НБУ.
Регулятор заявил, что особое внимание уделяет усилению устойчивости банковской системы к кибератакам и защите Национального банка и банковской инфраструктуры от мошеннических действий в киберпространстве.
Сообщается также, что НБУ непрерывно проводит оценку текущей ситуации на предмет потенциальных рисков, чтобы своевременно реагировать инструментами монетарной и макропруденциальной политики.
Если ситуативные факторы будут усиливать угрозу стабильности денежной единицы Украины или финансовой стабильности в более длительной перспективе, "НБУ готов оперативно применить комплекс монетарных инструментов, предусмотренных законодательством".
Как сообщал Укринформ, во вторник, 22 февраля, украинская валюта на межбанковском рынке обесценилась до психологической отметки 29 грн/долл., максимально опускаясь до показателя 29,13 грн/долл.
Национальный банк 14-18 февраля на межбанковском валютном рынке продал 503 млн долл. США и купил 50 млн долл. США.
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