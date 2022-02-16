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Банки начали принимать «ковидную тысячу» пенсионеров за коммуналку
09:17 16.02.2022 |
С 14 февраля в Украине украинцы старше 60 лет могут потратить 1 тысячу гривен с карты еПоддержка на оплату жилищно-коммунальных услуг. С сегодняшнего дня это можно сделать онлайн через приложение государственного банка Приват24.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.
Платежи в отделениях и подтверждение возраста
С 14 февраля украинцы, которым исполнилось 60 лет, могут оплачивать коммунальные услуги со средств карты еПоддержка в кассах отделений ПриватБанка. При оплате коммуналки система будет сама проверять возраст, поэтому дополнительно подтверждать документами не нужно.
Платежи онлайн
С 16 февраля возможность заплатить за коммуналку будет доступна в мобильном и веб-банке Приват24. Чтобы оплачивать коммунальные услуги за счет денег еПоддержка онлайн, надо обновить Приват24 до последней версии. Далее следует создать платеж за коммунальные услуги и выбрать карту еПоддержка для оплаты.
По данным ПриватБанка, на сегодняшний день украинцы оформили в ПриватБанке около 5,4 млн цифровых карт еПоддержка для выделения бюджетных денег вакцинированным от COVID-19 гражданам.
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