Ddos-атака идет на почти все украинские банки с разной результативностью – Гороховский

Сооснователь monobankа Олег Гороховский сообщил о тотальной Ddos-атаке на все украинские банки.

"Ddos-атака, на самом деле, идет на почти все украинские банки с разной результативностью. Приват, Ощад. Пробовали Альфу и А-банк", – написал Гороховский на своей странице в Фейсбук во вторник вечером.

По его словам, последний массированный запрос был направлен из Нидерландов.

"Сейчас, пять минут назад, пошли к нам массированные запросы из узла в Нидерландах. Наблюдаем за ситуацией очень внимательно. Если будет мощно штормить, вынуждены будем временно отключить "внешний мир" и оставить только Украину", – подчеркнул Гороховский.

Как сообщалось, во вторник, 15 февраля, в Украине наблюдались сбои в работе официального сайта Минобороны и ВСУ, а также сервисов двух госбанков.

Так, при попытке перейти на сайт украинского оборонного ведомства (https://www.mil.gov.ua/) пользователи получают уведомления "Страница недоступна" и "Не удается получить доступ к сайту". Такой же результат пользователи получают при попытке перейти на сайт Вооруженных сил Украины (https://www.zsu.gov.ua/).

Кроме того, клиенты государственных ПриватБанка и Ощадбанка сообщают о перебоях в работе мобильных приложений. В частности, замечены проблемы с запуском приложения и проведением платежей.

Со своей стороны пресс-служба ПриватБанка отрицает наличие перебоев в работе банка и называет сообщения об их наличии "дезинформационными". В Ощадбанке же заявили о том, что уже "устраняют неполадки".

Команда "Дии" отразила хакерские атаки из четырех стран - России, Китая, Чехии и Узбекистана.

DDoS-атака - это целенаправленный поток трафика на тот или иной онлайн-ресурс с целью вывести его из строя.