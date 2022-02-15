Банки Европы продолжают финансировать нефтегазовую отрасль

Европейские банки продолжают инвестировать в развитие нефтегазовой отрасли вопреки предупреждениям Международного энергетического агентства (МЭА). Об этом передает Reuters.

Хотя в прошлом году инвестиции оказались меньше, чем в 2020 г. ($106 млр) и в 2019 г. ($83 млрд), они были выше, чем в 2018 и 2017 гг. ($49 и $50 миллиардов соответственно).

В отчете, опубликованном в мае прошлого года, МЭА предупреждало, что не следует вкладывать средства в новые нефтяные и газовые месторождения, чтобы иметь 50-процентный шанс остановить глобальное потепление на 1,5оС выше среднего доиндустриального уровня.

Финансирование поступает несмотря на то, что 24 банка сами обязались декарбонизировать свои кредитные портфели, говорится в отчете. Отмечается, что крупнейшими поставщиками финансирования нефтегазовой отрасли в 2021 г. были банки HSBC, Barclays и BNP Paribas.

ShareAction призвала инвесторов потребовать от банков реализации политики по ограничению финансирования нефтегазовой экспансии и поддержки решений акционеров, связанных с климатом, в предстоящем сезоне ежегодных общих собраний.

«В прошлом году акционеры сыграли важную роль в том, чтобы подтолкнуть банки к принятию или ужесточению ограничений на финансирование угля, - сказала Келли Шилдс, старший специалист по банковским стандартам в ShareAction. - В этом году им нужно расширить этот успех на нефтегазовую отрасль».

Представитель HSBC заявил, что работает с клиентами над энергетическим переходом и опубликует научно обоснованные цели, чтобы привести финансирование нефтегазовой отрасли в соответствие с целями и сроками Парижского соглашения 22 февраля.

Представитель Barclays заявил, что он также стремится привести свое финансирование в соответствие с глобальным соглашением по климату, достигнутым в 2015 г., и поставил цель к 2025 г. сократить финансируемые выбросы от своих клиентов из энергетического сектора на 15%.

Представитель BNP Paribas не был доступен для комментариев, когда с ним связалось агентство Reuters.