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Банки Европы продолжают финансировать нефтегазовую отрасль
09:42 15.02.2022 |
Банки и банковские технологии, Нефть и безнин, Сырьевые рынки
Европейские банки продолжают инвестировать в развитие нефтегазовой отрасли вопреки предупреждениям Международного энергетического агентства (МЭА). Об этом передает Reuters.
Хотя в прошлом году инвестиции оказались меньше, чем в 2020 г. ($106 млр) и в 2019 г. ($83 млрд), они были выше, чем в 2018 и 2017 гг. ($49 и $50 миллиардов соответственно).
В отчете, опубликованном в мае прошлого года, МЭА предупреждало, что не следует вкладывать средства в новые нефтяные и газовые месторождения, чтобы иметь 50-процентный шанс остановить глобальное потепление на 1,5оС выше среднего доиндустриального уровня.
Финансирование поступает несмотря на то, что 24 банка сами обязались декарбонизировать свои кредитные портфели, говорится в отчете. Отмечается, что крупнейшими поставщиками финансирования нефтегазовой отрасли в 2021 г. были банки HSBC, Barclays и BNP Paribas.
ShareAction призвала инвесторов потребовать от банков реализации политики по ограничению финансирования нефтегазовой экспансии и поддержки решений акционеров, связанных с климатом, в предстоящем сезоне ежегодных общих собраний.
«В прошлом году акционеры сыграли важную роль в том, чтобы подтолкнуть банки к принятию или ужесточению ограничений на финансирование угля, - сказала Келли Шилдс, старший специалист по банковским стандартам в ShareAction. - В этом году им нужно расширить этот успех на нефтегазовую отрасль».
Представитель HSBC заявил, что работает с клиентами над энергетическим переходом и опубликует научно обоснованные цели, чтобы привести финансирование нефтегазовой отрасли в соответствие с целями и сроками Парижского соглашения 22 февраля.
Представитель Barclays заявил, что он также стремится привести свое финансирование в соответствие с глобальным соглашением по климату, достигнутым в 2015 г., и поставил цель к 2025 г. сократить финансируемые выбросы от своих клиентов из энергетического сектора на 15%.
Представитель BNP Paribas не был доступен для комментариев, когда с ним связалось агентство Reuters.
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