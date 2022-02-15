Финансовые новости
- |
- 15.02.22
- |
- 14:01
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Рейтинг банков по вкладам: где украинцы хранят сбережения
09:40 15.02.2022 |
По состоянию на 1 января 2022 года в 70 банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 49,8 млн вкладов на сумму 675,6 млрд гривен. Данные не учитывают информацию по государственному Ощадбанку, который не входит в ФГВФЛ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).
По данным НБУ, больше всего вкладов в государственном ПриватБанке - 263,6 млрд гривен. Количество вкладчиков - 23 млн 194 тысячи.
Далее идут банки иностранных банковских групп - Альфа-банк - 50,5 млрд гривен, количество вкладчиков - 2 млн 590 тысяч, Райффайзен Банк 48,8 млрд гривен, количество вкладчиков - 2 млн 767 тысяч, частный Универсал Банк -32,4 млрд гривен, количество вкладчиков - 5 млн 38 тысяч.
На пятом месте - частный ПУМБ - 36,9 млрд гривен, количество вкладчиков - 2 млн 500 тысяч.
Напомним, по состоянию на 1 января 2022 года в Украине насчитывалось 6 685 действующих структурных подразделений банков. За год их число сократилось на 449 (на 6,3%). Больше всего отделений по-прежнему в государственных Ощадбанке (1 602) и ПриватБанке (1 497). Однако эти два банка продолжают активно сокращать свою сеть (Ощадбанк - 235, на ПриватБанк - на 220).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Вадим Денисенко: Главные события вокруг Украины переносятся на осень
|Три провала Путина. Что уже выиграла Украина
|Слова Пристайко о том, что Украина якобы готова рассмотреть отказ от членства в НАТО во избежание войны с РФ вырваны из контекста – МИД
|Киев запросил срочную встречу со странами-членами Венского документа
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Евро дорожает к доллару 15 февраля на данных по ВВП еврозоны
|Справочный курс гривны 15 февраля повышен на 25,49 коп до 28,2916 грн/$1
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 14.02.22
|Фондовые биржи АТР 15 февраля закрылись в основном в минусе
|НБУ в понедельник продал на межбанке $377 млн
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 15.02.22
Это интересно
|Mozilla и Meta представили систему рекламной аналитики с учетом приватности
|Intel будет предлагать дополнительные функции процессоров за отдельную плату
|Белый хакер нашёл способ создавать неограниченное количество Ethereum и получил за это $2 млн
|Сорос инвестировал $2 млрд в конкурента Tesla
|Европейцы для отопления и кондиционеров используют всё больше энергии из возобновляемых источников
|Солнечные панели обещают резко подешеветь к 2025 году
|Видеокарты в Европе и Китае стремительно дешевеют. За 20 дней наценка снизилась на 20%