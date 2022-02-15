Убытки от незаконных действий с платежными картами в 2021г выросли на 35% – НБУ

Убытки от мошеннических действий с банковскими картами за прошлый год возросли на 35% и составили 65 грн на 1 млн грн расходных операций против 48 грн в 2020 году, сообщил заместитель главы правления Национального банка Украины (НБУ) замглавы НБУ Алексей Шабан.

"Уровень убытков от мошеннических операций в прошлом году на 1 млн налоговых операций на мошеннические приходилось около 65 грн, но годом ранее этот уровень составил 48 грн", – сказал он в ходе посвященного старту второго этапа информационной кампании "Шахрай Гудбай" пресс-брифинга.

По словам директора департамента платежных систем и инновационного развития Нацбанка Андрея Поддерегина, на 1 млн грн расходных операций с использованием платежных карт объем убытков от мошеннических действий в торговой сети уменьшился с 61 грн (в 2020 году) до 40 грн (в 2021 году), в банкоматах – с 33 грн (в 2020 году) до 29 грн (в 2021 году).

Он добавил, что за прошлый год почти на 45% уменьшилась средняя сумма мошеннической операции в торговой сети – с 1984 грн (в 2020 году) до 1086 грн (в 2021 году). В среднем на одну незаконную операцию в 2021 году приходилось около 1600 грн, что на 16% меньше, чем в 2020 году (1900 грн).

"В то же время мы наблюдаем, что на один миллион гривень расходных операций с платежными картами, совершенными в сети интернет, объем убытков увеличился с 61 грн (в 2020 году) до 114 грн (в 2021 году), - указал Поддерегин.

Руководитель отдела противодействия преступлениям в сфере компьютерных систем департамента киберполиции Евгений Дороганов отметил, что за 2021 год киберполиции удалось задокументировать преступную деятельность и направить в суд более 2 тыс. уголовных производств, касающихся именно интернет-мошенничества, к их совершению были причастны 422 злоумышленника.

Кроме того, в работе на сегодняшний день находится еще более 6,6 тыс. производств.

Указывается, что мошеннические действия в сети интернет составляют почти 70% всех поступающих в киберполицию обращений, а самыми распространенными в 2021 году мошенническими схемами были: продажа несуществующих товаров, псевдовыигрыши, телефонные мошенничества, фишинговые ресурсы для присвоения денег или сбора персональных данных, завладение деньгами под предлогом сверхприбылей и просьба знакомых о помощи в социальных сетях.

"В целом за прошлый год, по зафиксированным Национальной полицией случаям, киберпреступники обманули граждан более чем на 193 млн грн", – отметил Дороганов.

Указывается, что компания будет длиться три месяце, в течение которых НБУ и партнеры будут распространять информацию о том как обезопасить себя от мошенников.